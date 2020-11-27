سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الصدر يحشد لأغلبية برلمانية: القتل والعنف آخر الكي ولسنا بصدده

Category: سیاسة

Date: 2020-11-27T10:46:09+0000
الصدر يحشد لأغلبية برلمانية: القتل والعنف آخر الكي ولسنا بصدده

شفق نيوز/ جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الجمعة رغبته بالفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة وتحقيق الاغلبية البرلمانية لتسمية رئيس الحكومة الاتحادية من تياره.

وقال الصدر في خطبة صلاة الجمعة التي وجهها للالاف من اتباعه في ساحة التحرير وسط بغداد وباقي المحافظات "نحن ملزمون بالدفاع عن الوطن تحت قبة البرلمان بأغلبية صدرية".

واضاف انه يرغب بحصول تياره على منصب رئاسة الحكومة، وان "تكون ابوية عادلة تحب وطنها وتريد له الهيبة والاستقلال والسيادة والرفاهية بلا فاسدين ولا شغب ولا احتلال ولا ارهاب ولا عنف".

وزاد بالقول "ندافع بكل سلمية ونريد هداية الجميع، فالقتل والعنف آخر الكي ولسنا بصدده".

ونظم أنصار التيار الصدري في بغداد والمحافظات، يوم الجمعة، تظاهرة حاشدة وإقامة صلاة موحدة، استجابة لدعوة أطلقها صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر، ضمن حملة منسقة للانتخابات المقبلة.

 

related

التيار الصدري يستعد للانتخابات بخطاب "لا دماء" و"لا اغتيال"

Date: 2020-11-13 19:01:37
التيار الصدري يستعد للانتخابات بخطاب "لا دماء" و"لا اغتيال"

بالطبول والابواق .. الجالية العراقية تتظاهر امام البيت الابيض في واشنطن

Date: 2019-10-07 07:53:23
بالطبول والابواق .. الجالية العراقية تتظاهر امام البيت الابيض في واشنطن

برلماني يدعو لجلسة طارئة ويحذر من "شرارة" في اقصى الجنوب تشعل العراق بأكمله

Date: 2019-07-03 10:54:45
برلماني يدعو لجلسة طارئة ويحذر من "شرارة" في اقصى الجنوب تشعل العراق بأكمله

حرق مبنى مفوضية الانتخابات في السماوة وتفريق تظاهرات بالمسيل للدموع بالبصرة

Date: 2019-10-25 16:36:19
حرق مبنى مفوضية الانتخابات في السماوة وتفريق تظاهرات بالمسيل للدموع بالبصرة

اتساع دائرة التظاهرات ومحتجون يقطعون طريق بغداد – كركوك

Date: 2019-10-02 07:14:57
اتساع دائرة التظاهرات ومحتجون يقطعون طريق بغداد – كركوك

أمريكا تصدر موقفا شديد اللهجة للحكومة والقادة السياسيين العراقيين بشأن الاحتجاجات

Date: 2019-11-06 08:54:41
أمريكا تصدر موقفا شديد اللهجة للحكومة والقادة السياسيين العراقيين بشأن الاحتجاجات

الامم المتحدة تدعو الى حماية المحتجين بالعراق بعد احداث العنف

Date: 2020-01-25 17:20:42
الامم المتحدة تدعو الى حماية المحتجين بالعراق بعد احداث العنف

مقرب من الصدر يرد على انباء تهديد سليماني

Date: 2019-12-20 19:06:53
مقرب من الصدر يرد على انباء تهديد سليماني