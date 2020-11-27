الصدر يحشد لأغلبية برلمانية: القتل والعنف آخر الكي ولسنا بصدده

شفق نيوز/ جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الجمعة رغبته بالفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة وتحقيق الاغلبية البرلمانية لتسمية رئيس الحكومة الاتحادية من تياره.

وقال الصدر في خطبة صلاة الجمعة التي وجهها للالاف من اتباعه في ساحة التحرير وسط بغداد وباقي المحافظات "نحن ملزمون بالدفاع عن الوطن تحت قبة البرلمان بأغلبية صدرية".

واضاف انه يرغب بحصول تياره على منصب رئاسة الحكومة، وان "تكون ابوية عادلة تحب وطنها وتريد له الهيبة والاستقلال والسيادة والرفاهية بلا فاسدين ولا شغب ولا احتلال ولا ارهاب ولا عنف".

وزاد بالقول "ندافع بكل سلمية ونريد هداية الجميع، فالقتل والعنف آخر الكي ولسنا بصدده".

ونظم أنصار التيار الصدري في بغداد والمحافظات، يوم الجمعة، تظاهرة حاشدة وإقامة صلاة موحدة، استجابة لدعوة أطلقها صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر، ضمن حملة منسقة للانتخابات المقبلة.