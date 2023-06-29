الصدر يُحشّد لتظاهرة "غاضبة" ويطالب بطرد السفير السويدي من العراق

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الخميس، أنصاره إلى الخروج بتظاهرة "حاشدة غاضبة" ضد السفارة السويدية في العاصمة بغداد، مطالباً في الوقت ذاته الحكومة الاتحادية بطرد القائم بأعمال تلك السفارة إحتجاجاً على قيام شخص عراقي الأصل بحرق نسخة من المصحف في السويد.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتابعتها وكالة شفق نيوز.

كما دعا الصدر إلى أن تكون من ضمن مطالب التظاهرة، "طرد السفير السويدي الذي يمثل دولته المعادية للإسلام والمقدسات، والداعمة للفاحشة وقطع العلاقات معها".

وحث زعيم التيار الصدري على سلطات بلاده "سحب الجنسية العراقية من المجرم العراقي الزنيم الذي أحرق كتاب الله تبجحاً وعلناً"، مطالباً القضاء بالعمل على إرجاعه للعراق، أو الحكم عليه غيابياً "بحكم يليق مع الجرم دفاعاً عن الإسلام والمذهب".

وطلب الصدر، من الحكومة العراقية "حماية متعلقيّ المجرم الزنيم في العراق حفاظاً على حياتهم

وقال أيضا "لوكنتُ مجتهداً لأفتيتُ بإرتدائه إن كان مسلماً، و بعدائه للإسلام إن لم يكُ مسلماً".