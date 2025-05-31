الصدر يحظر استخدام اسم "آل الصدر" في الانتخابات العراقية المقبلة

شفق نيوز/ حذر زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق مقتدى الصدر، يوم السبت، من استغلال اسم عائلته، وخصوصاً "الشهيدين الصدرين"، في الحملات الانتخابية، مشدداً على منع استخدام اسمه بأي شكل من الأشكال، سواءً كان مباشراً أو غير مباشر، عبر التلميح أو التصريح.

وقال الصدر، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الجميع في هذه الأيام منشغلون بالحملة الانتخابية، التي لا يُذكر فيها الشعب إلا خلالها، وما عداها فإن الشعب منسي.

وأضاف الصدر: "لي على ذلك بعض التوجيهات، أولها: يمنع بل يُحرّم استعمال اسمنا آل الصدر، وخصوصاً الشهيدين الصدرين، ويُمنع استعمال الاسم مطلقاً بصورة مباشرة وغير مباشرة، وبالتلميح وبالتصريح، ومن أي جهة كانت".

وتابع في توجيهه الثاني: "يحق للفقراء والمحتاجين أخذ ما يوزعه حتى الفاسدون، بشرط عدم التصويت لهم ولا إعطائهم البطاقة الانتخابية، فهذه هي أموالكم لا أموالهم، لا منّة لهم عليكم، فالفاسد وإن حاول إظهار نفسه صالحاً إلا أنه يبقى مذنباً".

وفي توجيهه الثالث قال الصدر: "قلت وأكرر، سكوتنا نطق، وأحد معانيه أن سكوتنا على فسادهم لا يعني رضانا عنهم، فلا تصدقوهم".