الصدر يحذر من "أيادٍ خفية" تستهدف الدينار العراقي

شفق نيوز/ حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الاثنين من "أياد خفية" تريد النيل من قوت الناس والعملة المحلية العراقية، داعياً التجار إلى عدم الإسراف في رفع الأسعار.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر مخاطبا التجار، "اخوتكم وأبناؤكم الذين يعانون الفقر والفاقة في هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يريد من خلالها العدو اذلال الشعب، فلا تكونوا ظهيرا للعدو وكونوا مع اخوتكم".

ودعا الصدر، التجار، إلى "عدم الإسراف في الأسعار لا سيما المأكل والملبس والوقود والأمور الحياتي المهمة".

وحذر الصدر من جهات داخلية وخارجية تستهدف العملة المحلية، قائلاً: "ولتعلموا أن هناك أياد خفية من الداخل والخارج تريد النيل من لقمة الشعب وعملته وقوته لكي تستفيد بلدانهم وأحزابهم".

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر خفض قيمة العملة المحلية بدءاً من أمس الأحد إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد من 1190 ديناراً.

وأدى هذا القرار إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، حيث يتوقع مراقبون بأن تشهد الأسعار ارتفاعاً لا يقل عن 20 في المئة من قيمتها، وهو ما سيؤثر بصورة مباشرة على شريحة الفقراء التي تشكل نحو ثلث سكان العراق.