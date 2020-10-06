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الصدر يحذر من "فتنة" في كربلاء ويهدد بالتدخل "بطريقته الخاصة"

Category: سیاسة

Date: 2020-10-06T17:12:11+0000
الصدر يحذر من "فتنة" في كربلاء ويهدد بالتدخل "بطريقته الخاصة"

شفق نيوز/ حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، من "فتنة" ينفذها مندسون من "ثورة تشرين" في كربلاء، مهدداً بالتدخل "بطريقته الخاصة" في حال عدم حماية المقدسات من قبل القوات الامنية.  

وقال الصدر في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "عمد بعض المندسين ما بين صفوف مايسمى (بثورة تشرين ) ممن لهم أفكار منحرفة أو ميولات داعشية أو بعثية وبمعية بعض المخربين من هنا وهناك.. الى استغلال المناسبات الدينية في كربلاء وتجييرها لمصالحهم الضيقة ولافكارهم المنحرفة بل ولعلها معادية للدين والوطن".

واضاف الصدر، "على القوات الامنية حماية المقدسات فإنها بداية فتنة يخططون لها بدعم خارجي مشبوه، وعلى باقي الثوار الصالحين التبرؤ منهم".

وتابع الصدر قائلاً " اذا لم يتحقق الأمران فإني مضطر للتدخل بطريقتي الخاصة والعلنية".

ودعا الصدر "جميع المؤمنين ومحبي اهل البيت (ع) التأهب وانتظار الاوامر والتحلي بالصبر والحكمة لحين تبين الامر".

وقال الصدر ايضا ، "لعل التشرينيين لايستطيعون التظاهر مستقبلا اذا لم يتبرأوا رسميا من تلك الجريمة الوقحة، فالكل سيتبرأ منهم".   

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