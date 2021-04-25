الصدر يحذر من "حرب انتخابية" ويلمح لعمل "تخريبي" في "ابن الخطيب"

شفق نيوز/ حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاحد، من "حرب انتخابية"، وفيما المح الى "عمل تخريبي" في حادثة مستشفى ابن الخطيب، دعا رئيس الوزراء الى إقالة وزير الصحة "إن كان مقصراً".

وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قرر سحب يد وزير الصحة حسن التميمي- وهو مقرب من التيار الصدري- عقب حادث الحريق في مستشفى ابن الخطيب ببغداد، الذي راح ضحيته العشرات من الضحايا.

وقال الصدر في تغريدة له، "أعزي نفسي قبل أن أعزي ذوي الضحايا الذين ذهبوا ضحية الإهمال والفساد في مستشفى ابن الخطيب".

واضاف "أخشى أن يكون ذلك الحادث الأليم ضمن حوادث ستكون متتالية من أجل أهداف يضمرها بعض المخربين لاستهداف أمن العراق ولا سيما مع اقتراب الانتخابات وخصوصا مع اضمحلال فرصهم في الفوز بها وتراجع شعبيتهم بسبب أفعالهم غير الوطنية".

وحذر الصدر "الجميع من زج الشعب والأبرياء في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.. فالتنافس على الانتخابات إنما هو تنافس من أجلهم وأجل أمنهم ولقمتهم بل وكرامتهم لا من أجل أذاهم وضررهم".

وتابع إن "كان (وزير الصحة) مقصرا فعلى رئيس الوزراء إقالته فهو من اختاره ضمن وزارات أخرى مستقلة كان من المفترض أن تكون للكتلة الأكبر".

واكد قائلا "لن أزج نفسي ولا أتباعي بمثل هذه الحرب القذرة التي خبرناها مع كل اقتراب للانتخابات أو مع كل نتائج إيجابية لصالح فسطاط الإصلاح وكان آخرها حرق صناديق الاقتراع آنذاك".