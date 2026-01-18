الصدر يحذر من التعاطي مع أحداث سوريا بـ"سذاجة": عليكم بحماية الحدود والمنافذ فوراً

شفق نيوز- بغداد

حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مساء اليوم الأحد، من التعامل مع الأحداث الجارية في سوريا بـ"سذاجة"، مشدداً على ضرورة حماية الحدود والمنافذ وإرسال تعزيزات فوراً لتحقيق ذلك.

وقال الصدر في تغريدة وردت لوكالة شفق نيوز: "يعز علي مخاطبتكم ولكن العراق أعزّ وأغلى. أتركوا صراعاتكم وتسابقكم على الدنيا الزائلة والتفتوا إلى ما يدور حولكم من مخاطر.. فلن يرحمكم الله ولا التاريخ. فلا ينبغي التفريط بالعراق وإلا سوف تكون بداية النهاية".

وأضاف: "فما يدور في سوريا وقريباً من الحدود العراقية أمر لا ينبغي التعاطي معه بسذاجة.. بل لا بد من حمل الموضوع على محمل الجد.. فالخطر محدق والإرهاب مدعوم من الاستكبار العالمي".

وتابع الصدر: "فعليكم بحماية الحدود والمنافذ فوراً وإرسال التعزيزات فوراً فوراً".

وأردف بالقول: "كما وأنصح القوى السياسية في (شمال العراق) بعدم التدخل المباشر مما يعطي الحجة للإرهاب باستباحة الأراضي العراقية والتعدي عليها وعلى مقدساتنا".

وشهدت الأيام الماضية تصاعداً خطيراً في الأحداث السورية ومواجهات مسلحة بين قوات الجيش وقوات سوريا الديمقراطية خلفت عدداً من القتلى والمصابين إلى جانب نزوح آلاف العوائل من المناطق الكوردية في شمال شرق سوريا.

ومساء اليوم أعلن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع عن التوصل إلى اتفاق مع "قسد" يقضي بأن تتولى حكومة دمشق إدارة المناطق التي كانت تُدار من قبل قوات سوريا الديمقراطية.