الصدر يحذر من الانجرار وراء مخططات "الاستكبار العالمي" والتطبيع مع إسرائيل

شفق نيوز/ حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الأحد، مما أسماه بالانجرار وراء "الاستكبار العالمي، ودفع العراق نحو صدامات هو في غنى عنها، مشدداً على حفظ وحدة العراق وسيادته والابتعاد عن التدخلات الخارجية التي تهدف لزعزعة الأمن الداخلي.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز، "مرت علينا ذكرى حادثة المطار التي استشهد فيها الحاج سليماني والحاج المهندس على يد الترسانة الحربية الامريكية الغاشمة، واتقدم لعائلتهما بوافر العزاء وان يمن الله عليهما بالصبر والسلوان".

وتمنى الصدر من الجميع "التحلي بالحكمة والصبر وعدم الانجرار خلف مخططات الاستكبار العالمي لجر العراق لصدام نحن والشعب في غنى عنه".

ودعا الى "الحفاظ على وحدة العراق وسيادته واستقلال أراضيه وقراره بعيدا عن التدخلات الخارجية التي تريد النيل منه وزعزعة أمنه لتكون باباً للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم".

وشدد الصدر على ضرورة "الحفاظ على سمعة المقاومة العراقية الوطنية ناصعة البياض أمام الشعب العراقي والعالم أجمع".