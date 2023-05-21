الصدر يحدد موقفه من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات

شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأحد، أن الصدريين لن يخوضوا انتخابات مجالس المحافظات، المؤمل اجراؤها أواخر العام الحالي.

وقال المقرب من الصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أبلغ المقربين منه بأنه اتخذ قراراً بعدم خوض التيار انتخابات مجالس المحافظات بأي قائمة مدعومة منه بشكل مباشر أو غير مباشر".

وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان "زعيم التيار الصدري لم يحدد موقف الصدريين من انتخابات مجلس النواب المقبلة، وهل سيتم مقاطعتها او سيخوضها"، مشيرا إلى ان "هناك محاولات من الحلقة المقربة من الصدر لثنيه عن عدم المشاركة في الانتخابات المحلية".

وكانت الكتلة الصدرية تشكل أكبر كتلة فائزة بعد إعلان نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وشكل مع الكتل الكوردية والسنية الكتل النيابية الأكبر والتي أطلق عليها "التحالف الثلاثي" إلا أنه لم يستطع انتخاب رئيس الجمهورية الذي بدوره يكلف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.

وفي أواخر آذار/ مارس 2022 أعلن الصدر انسحابه من عملية تشكيل الحكومة، وفسح المجال أمام الإطار التنسيقي للقيام بهذه المهمة، وفي حزيران/ يونيو طلب الصدر من أعضاء الكتل الصدرية تقديم استقالاتهم من عضوية مجلس النواب، وبعدها بأيام أعلن انسحابه من العملية السياسية وعدم خوض أي انتخابات مقبلة.