الصدر يحدد مهلة أسبوع لإكمال انفكاك "سرايا السلام" عن التيار.. وثيقة

شفق نيوز- النجف

وجه زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الخميس، قيادات في "سرايا السلام" بإكمال إجراءات الانفكاك عن التيار والاندماج مع الدولة خلال أسبوع.

وأفادت وثيقة صادرة عن المكتب الخاص بالحنانة، وموقعة من الصدر، تنشرها وكالة شفق نيوز، بأن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر أصدر تكليفاً لعدد من القيادات في "سرايا السلام" لاستكمال إجراءات انفكاك الجانب العسكري عن التيار الوطني الشيعي، والانتقال إلى مسار الاندماج مع مؤسسات الدولة.

وبحسب الوثيقة، فقد كلف الصدر كلاً من مدير مكتبه الخاص حيدر الجابري، والمستشار العسكري أبو دعاء العيساوي، والمعاون الجهادي تحسين الحميداوي، ومسؤول "البنيان المرصوص" محمد العبودي، بإكمال إجراءات الانفصال خلال مدة أقصاها أسبوع واحد، على أن يُستكمل التسليم الكامل في عيد الغدير، مع دمج الجانب المدني ضمن إطار "البنيان المرصوص"، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لإعلان سابق للصدر بشأن انفكاك "سرايا السلام" عن التيار الوطني الشيعي والتحاقها بالدولة، ودعوته بقية الفصائل إلى الابتعاد عن الأطر الحزبية والطائفية والانضواء تحت سلطة الدولة.

وكان رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي قد ثمّن تلك الخطوة، واعتبرها "مساراً مهماً لتعزيز الاستقرار الداخلي وترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة"، داعياً جميع الفصائل إلى العمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية.