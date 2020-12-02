الصدر يحث لميثاق شرف شيعي في أول تعليق على "صبيان الله"

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، إلى الإسراع بترميم البيت الشيعي، وتوقيع ميثاق شرف عقائدي وسياسي، لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز، إنه في خضم التعدي الواضح والواقع ضد الله ودينه ورسوله وأوليائه من قبل ثلة صبيان لا وعي لهم ولا ورع، تحاول من خلاله تشويه سمعة الثوار والإصلاح والدين والمذهب، مدعومة من قوى الشر الخارجية ومن بعض الشخصيات في الداخل.

وأضاف الصدر، أجد من المصلحة الملحة الإسراع بترميم البيت الشيعي من خلال اجتماعات مكثفة لكتابة ميثاق شرف عقائدي وآخر سياسي، وبمنهج إصلاحي وحدوي نزيه بلا فاسدين ولا تبعيين.