الصدر يجري مباحثات مع بارزاني واخرى مع المالكي هي الأولى منذ الخلاف

شفق نيوز / أجرى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الخميس، مباحثات هاتفية مع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس ائتلاف دولة القانون،نوري المالكي هي الأولى من نوعها منذ سنوات.

وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الصدر أجرى اتصالاً هاتفياً أيضا، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر".

وأضاف البيان، أن "الاتصالات الهاتفية، جرى خلالها، التباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن".

وعلمت وكالة شفق نيوز، بإجراء مفاوضات أولية بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية لمسك زمام الامور وحفظ "هيبة المكون الشيعي"، ووجود "سيناريو آخر" في حال فشلت تلك المفاوضات.

وكان الصدر الذي تصدر نتائج الانتخابات رفع شعار تشكيل حكومة أغلبية وطنية بخلاف بقية قوى الإطار التنسيقي التي تطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.

هذا الأمر دفع الصدر صوب تشكيل تحالف ثلاثي مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف "السيادة" الذي يضم معظم القوى السنية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر تشرين الأول من العام 2021.