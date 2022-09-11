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الصدر يحذّر من تسلم الحشد و"السرايا" أمن زيارة الأربعينية: قد لا تُحمد عقباه إن تم ذلك

Category: سیاسة

Date: 2022-09-11T05:00:45+0000
الصدر يحذّر من تسلم الحشد و"السرايا" أمن زيارة الأربعينية: قد لا تُحمد عقباه إن تم ذلك

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأحد، أنصاره إلى التوجه صوب مدينة كربلاء لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين، فيما حثهم على الإبتعاد عن أي شعارات فئوية أو عسكرية أو حزبية أو طائفية، جدد مطالبته بإبعاد جناحه العسكري "سرايا السلام"، والحشد الشعبي عن أي عمل أمني خلال هذه الزيارة.

جاء ذلك في تغريدة مطولة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر اليوم.

وشدد الصدر على عدم رفع "الصور مطلقا لا لشهداء ولا لغيرهم، وعدم إرتداء الأكفان أو أي زي يميزهم عن باقي الزوار مطلقا ولاسيما الزي العسكري".

كما أكد على ضرورة "الإلتزام بأعلى مستويات الصبر والحكمة والأخلاق"، منوها إلى أنه "كل من يعصي التعليمات من أي جهة كانت فعلى القوات الأمنية التعاون معه بحزم وبلا تهاون، فهو مندس ومبغض للشعائر الحسينية".

واعتبر الصدر "كيل التهم للآخرين ووصفهم بالبعثية أو الإرهابية أو الميليشياوية أو غيرها من الأوصاف في هذه الزيارة ممنوع بل هو حرام وارجاف".

زعيم التيار الصدري لفت إلى أن "التعدي على الزوار الأجانب (غير العراقيين) وبالأخص (الأخوة الإيرانيين) باليد أو باللسان أو المنشورات أو بأي طريقة كانت أمر ممقوت وقبيح وممنوع بل حرام ومخالف لكل الأعراف".

ونبّه على منع حمل السلاح بأصنافه كافة وحرمته خلال الزيارة، قائلا: من يخالف ذلك فأمره موكول إلى الجهات الأمنية.

وجدد الصدر مطالبته بـ"إبعاد تشكيلات الحشد وسرايا السلام عن مسك الأرض أو السيطرات أو القيام بأي عمل أمني هذا العام"، مردفا بالقول إن "هذا أمر ضروري قد لا تُحمد عقباه إن تم ذلك".

وتابع بالقول إن "كل من يخالف (هذه التعليمات) فنحن براء منه ولا ينتمي إلينا لا من قريب ولا من بعيد ولا يلومنّ إلا نفسه".

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