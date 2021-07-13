الصدر يتوعد: يجب معاقبة المقصرين في حرق المستشفيات أياً كان انتماؤهم وإلا

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، الحكومة العراقية الى معاقبة المقصرين في حرق المستشفيات أياً كان انتماؤهم.

وقال الصدر في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "على الحكومة السعي الفوري والجاد والحازم لمعاقبة المقصرين بمسألة حرق المستشفيات سواء في الناصرية أو غيرها من المحافظات أيا كان انتماؤهم.. وإلا فإن الحكومة بصغيرها وكبيرها هي المسؤولة عن ما يحدث".

وطالب الصدر بـ"الاسراع في إعلان نتائج التحقيق بالسرعة القصوى وأن لا يكون مصيرها مصير ما احترق من مستشفيات سابقة .. وإلا كان لنا تصرف آخر بما يحفظ للشعب سلامته وكرامته".

والتهم حريق هائل، ليلة امس 12 تموز 2021، مستشفى الحسين الخاص بعلاج مرضى كورونا في محافظة ذي قار، ما أسفر عن مصرع العشرات من المرضى.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، انفجرت اسطوانة أكسجين، مما تسبب في حريق هائل مماثل في مستشفى ابن الخطيب ببغداد ، وهو مستشفى للمرضى المصابين بفيروس كورونا.