الصدر يتهم قوى بجر العراق لـ"تصعيد عسكري": يمنع استهداف البعثات

شفق نيوز/ اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، قوى لم يسمها بـ"جر" العراق لـ"تصعيد عسكري وأمني"، مشددا على منع اي استهداف للبعثات الدبلوماسية.

وقال الصدر في تغريدة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "تريد بعض الجهات وبعض الدول إدخالنا في بوتقة التصعيد العسكري والأمني في العراق".

وشدد الصدر بالقول، "يمنع منعاً باتاً استعمال السلاح خارج نطاق الدولة ويمنع استهداف أي من البعثات الدبلوماسية أياً كانت بل مطلقاً، وكل من يفعل ذلك، فهو عاصٍ لأوامرنا وقراراتنا بل هو يضر بأمن العراق أرضا وشعباً وينفع قوى الشر والظلام لجر العراق للعنف وجعله ساحة للصراعات الإقليمية والدولية".

وتابع، "لتعلموا ان العراق وشعبه بحاجة للسلام والسيادة ولن نركع الا لله".