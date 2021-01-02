سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصدر يتهم قوى بجر العراق لـ"تصعيد عسكري": يمنع استهداف البعثات

Category: سیاسة

Date: 2021-01-02T19:59:45+0000
الصدر يتهم قوى بجر العراق لـ"تصعيد عسكري": يمنع استهداف البعثات

شفق نيوز/ اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، قوى لم يسمها بـ"جر" العراق لـ"تصعيد عسكري وأمني"، مشددا على منع اي استهداف للبعثات الدبلوماسية.

وقال الصدر في تغريدة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "تريد بعض الجهات وبعض الدول إدخالنا في بوتقة التصعيد العسكري والأمني في العراق".

وشدد الصدر بالقول، "يمنع منعاً باتاً استعمال السلاح خارج نطاق الدولة ويمنع استهداف أي من البعثات الدبلوماسية أياً كانت بل مطلقاً، وكل من يفعل ذلك، فهو عاصٍ لأوامرنا وقراراتنا بل هو يضر بأمن العراق أرضا وشعباً وينفع قوى الشر والظلام لجر العراق للعنف وجعله ساحة للصراعات الإقليمية والدولية".

وتابع، "لتعلموا ان العراق وشعبه بحاجة للسلام والسيادة ولن نركع الا لله".

related

هجوم ناري من الصدر على السياسيين ويتهمهم بـ"الفشل"

Date: 2020-01-31 14:31:31
هجوم ناري من الصدر على السياسيين ويتهمهم بـ"الفشل"

كورونا تجبر الصدر على الغاء "مليونيته"

Date: 2020-02-25 10:31:59
كورونا تجبر الصدر على الغاء "مليونيته"

الصدر يرسل عبر تويتر رسائل

Date: 2019-12-17 20:05:20
الصدر يرسل عبر تويتر رسائل

قراءة أمريكية.. هل ينجح الصدر في رهانه الجديد بالانتخابات؟

Date: 2020-12-05 18:23:03
قراءة أمريكية.. هل ينجح الصدر في رهانه الجديد بالانتخابات؟

ائتلاف المالكي يحدد ملامح الحكومة المقبلة: طرفان سيكون لهما حصة الأسد

Date: 2020-02-09 13:08:20
ائتلاف المالكي يحدد ملامح الحكومة المقبلة: طرفان سيكون لهما حصة الأسد

تحالف الصدر يطرح رؤيته للدوائر الانتخابية المتعددة: نتائجها ايجابية

Date: 2020-06-04 20:13:43
تحالف الصدر يطرح رؤيته للدوائر الانتخابية المتعددة: نتائجها ايجابية

الصدر يحدد طريقة لاخراج القوات الامريكية من العراق

Date: 2019-12-30 18:58:02
الصدر يحدد طريقة لاخراج القوات الامريكية من العراق

الصدر يقرر حل "القبعات الزرق" وينتظر تحقيقاً ليقوم بـ"الواجب"

Date: 2020-02-11 17:08:37
الصدر يقرر حل "القبعات الزرق" وينتظر تحقيقاً ليقوم بـ"الواجب"