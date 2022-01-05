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الصدر يتعهد بتقوية الجيش العراقي: لا يمن على الشعب ولا يرائي

Category: سیاسة

Date: 2022-01-05T16:13:15+0000
الصدر يتعهد بتقوية الجيش العراقي: لا يمن على الشعب ولا يرائي

شفق نيوز/ تعهد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاربعاء، بتقوية الجيش العراقي، وذلك في الذكرى الاولى بعد المائة على تأسيسه، مشيراً إلى الجيش "لا يمن على الشعب  ولايرائي" في حربه على الارهاب.

وقال الصدر في بيان اصدره في الذكرى السنوية لتأسيس الجيش والتي تحل يوم غد الخميس، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "من أهم صفات الجيش العراقي البطل هو التفاني في الوطن، مضافاً إلى نكران الذات".

وأضاف "لم اسمع من الجيش العراقي في يوم من الايام وهو يرائي بجهاده او يمن على الشعب بحربه على الارهاب او تحرير الأراضي المغتصبة"، مؤكدا ً "سنبقى ساعين لتقويته وهيبته ونرفض اي تعدي عليه بالكلام او غير ذلك".

وتحل يوم غد الخميس السادس من كانون الثاني 2022،  الذكرى السنوية 101 على تأسيس الجيش العراقي في العام 1921.

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