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الصدر يتصل هاتفياً بناشطين من "حراك تشرين" لضمهم لاعتصامه

Category: سیاسة

Date: 2022-08-07T16:10:39+0000
الصدر يتصل هاتفياً بناشطين من "حراك تشرين" لضمهم لاعتصامه

شفق نيوز/ كشف مصدر من "حراك تشرين"، يوم الاحد، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أجرى اتصالاً هاتفياً بعدد من ناشطي الحراك لضمهم إلى اعتصام أنصار التيار في المنطقة الخضراء، مشيراً إلى أن الناشطين بدورهم تواصلوا مع اللجنة السباعية الصدرية للتباحث بالأمر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الصدر قال خلال المكالمة الهاتفية التي استمرت لسبع دقائق، ان أبواب الحنانة (مقر إقامته في النجف) مفتوحة أمام الناشطين في اي وقت للحوار والنقاش وسبل محاسبة الفاسدين والقتلة وان كانوا من التيار الصدري".

وأكد الصدر خلال المكالمة، بحسب المصدر، على "محاسبة الفاسدين في الحكومات السابقة وقتلة المتظاهرين وتسليمهم للقضاء".

وأضاف أن "بعد المكالمة مع الصدر، حدث اتصال بين الناشطين واللجنة السباعية التي شكلها الصدر أيضا عبر اتصال هاتفي ولا يوجد اي لقاء على ارض الواقع جمع الناشطين واللجنة المذكورة".

وختم المصدر بالقول، إن "الدعوة التي وصلت الناشطين من قبل الصدر حالياً قيد النقاش ولم نحدد وجهة النظر بقبول الدعوة او رفضها".

فيما أكد مصدر من التيار الصدري لوكالة شفق نيوز، ان "هناك تنسيقاَ مسبقاَ بين اللجنة التنسيقية للاعتصام وعدد من الأشخاص الذين يمثلون الحراك الشعبي لتظاهرات تشرين".

وأشار المصدر الصدري الى ان "مطالب ممثلي تظاهرات تشرين مشروعة وانها لا تختلف عن مطالب المعتصمين، الكل يريد محاسبة الفاسدين وقتلة المتظاهرين والشعب العراقي وإنهاء حكومة المحاصصة عبر إجراء الانتخابات المبكرة وتشكيل حكومة أغلبية وطنية تخدم الشعب العراقي".

وكان عدد من ناشطي "حراك تشرين" قد طالبوا في وقت سابق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بتقديم ضمانات لهم بعد التخلي عنهم شريطة انضمامهم لاعتصام التيار الصدري في المنطقة الخضراء.

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