الصدر يتحدث عن فساد في حادثة "القطارة" ويطالب بتحقيق فوري

شفق نيوز / علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الأحد، على حادثة انهيار في مبنى "قطارة الإمام علي"، بمحافظة كربلاء، مشيراً إلى وجود شبهات فساد وراء الحادثة.

‎وكتب الصدر، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بتويتر "مرة أخرى تتسبب شبهات الفساد بضحايا مدنيين، في (القطارة) لكن هذه المرة شمل الفساد دور العبادة وبكل وقاحة".

‎وأضاف: "من هنا وبعد أن نعزي ذوي الضحايا ونسأل الله أن يمن ‎عليهم بالصبر والسلوان وأن يلحق ضحاياهم مع الشهداء ‎والصالحين، ‎نطالب الحكومة بتحقيق فوري وجاد من أجل كشف ‎الحقيقة لكي لا يطال الفساد المساجد ودور العبادة ‎كما طال مؤسسات الدولة ووزاراتها".

وكان محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، قد أعلن بوقت سابق من اليوم، إغلاق "قطارة الإمام علي" على خلفية الانهيار الذي تعرض له المبنى وأدى إلى سقوط 10 ضحايا بينهم أطفال، وفق إحصاءات رسمية أولية.

وأوفد رئيس الحكومة العراقية مصفى الكاظمي، وزير الداخلية عثمان الغانمي، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، إلى محافظة كربلاء، للإشراف على عمليات إنقاذ المحاصرين تحت أنقاض "قطارة الإمام علي"، بناء على توجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وعصر اليوم، انتشلت فرق الدفاع المدني العراقي، جثة طفل، وهي الضحية الخامسة التي جرى انتشالها حتى اللحظة، من تحت ركام "قطارة الإمام علي" في محافظة كربلاء (80 كم جنوب العاصمة بغداد).

وأخبر مدير الدفاع المدني في كربلاء، العميد طاهر الزبيدي، صباح اليوم، وكالة شفق نيوز، أن هناك 6 مفقودين تحت الركام، وفرص الوصول إليهم أحياء تتضاءل مع مرور الوقت، لذلك هناك تكثيف في عمليات البحث بواسطة فريق دولي لمواجهة الطبيعة الصخرية والانهيارات المركبة، حيث بدأ الحادث بانهيار للتل أعقبه انهيار السقف، ما ساهم في زيادة صعوبة الأعمال الحفرية.

وانهار مزار قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء، أمس السبت، حيث حاصر نحو ستة أشخاص تحت الركام، وعلى إثر ذلك توجهت فرق الدفاع المدني من كربلاء وبغداد وبابل والنجف والديوانية للمساهمة في جهود إنقاذ المحاصرين تحت الركام.

وتتصاعد نقمة الشارع العراقي على الموقف الحكومي الذي وصفه البعض بـ"الخجول" ازاء انقاذ المحتجزين تحت ركام انهيار تل ترابي في مزار ومقام قطارة الامام علي في كربلاء.