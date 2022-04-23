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الصدر يتبنى مقترح مشروع يجرّم التطبيع مع اسرائيل

Category: سیاسة

Date: 2022-04-23T14:05:00+0000
الصدر يتبنى مقترح مشروع يجرّم التطبيع مع اسرائيل

شفق نيوز/ أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، عن قرب تقديم مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع اسرائيل.

وقال الصدر في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "من أهم الأسباب التي دعتني إلى زج التيار الصدري في العملية الإنتخابية مجدداً، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية بالهيمنة على عراقنا الحبيب".

وأضاف "من هنا ستعلن الكتلة الصدرية مع حلفائها في الفضاء الوطني قريبا عن مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني مطلقا، ثم طرحه تحت قبة البرلمان للتصويت عليه، وهناك مقترحات لمشاريع خدمية سنطرحها تباعا".

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