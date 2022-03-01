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الصدر يتبرأ من "عشاق المناصب" وينهى عن تظاهرات "المنافع الشخصية" في الناصرية

Category: سیاسة

Date: 2022-03-01T18:14:05+0000
الصدر يتبرأ من "عشاق المناصب" وينهى عن تظاهرات "المنافع الشخصية" في الناصرية

شفق نيوز/ اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، براءته ممن وصفهم بـ"عشاق المناصب بلا احقية"، ونهى عن تنظيم تظاهرات في مدينة الناصرية جنوبي العراق "ذات منافع ضيقة".

وقال وزير الصدر (صالح العراقي) في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "تصلنا بعض الاخبار السيئة من الناصرية الفيحاء وبالخصوص من بعض مدعي الانتماء للتيار وهم اقرب للفساد والمصالح الشخصية ومن عشاق المناصب بلا أحقية بل مجرد ابتزاز وعشق بالدنيا الدنية ليكونوا سكيناً في خاصرة الاصلاح".

وأضاف، "عموماً فإننا براء منهم أجمع ما لم ينسقوا مع الجهة المركزية: (الهيئة السياسية) وعليها التنسيق مع الجهات المحلية المختصة وعلى رأسهم محافظ الناصرية مشكورين".

وتابع وزير الصدر، "ثم علينا النهي عن التظاهرات من أجل مغانم شخصية ضيقة والنهي عن العنف والاضرار بمصالح أهالي الناصرية وكل من يفعل ذلك فلا يستبعد ان يكون فاسداً او مندساً او صاحب أجندات خارجية".

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