الصدر يبلغ إيران وقادة الإطار: إما حكومة بدون المالكي أو المعارضة

شفق نيوز/ كشف قيادي في التيار الصدري، اليوم الأحد، عن إيصال زعيم التيار مقتدى الصدر رسالة الى إيران وقادة الإطار التنسيقي، بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "الصدر أوصل رسالة الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادات الإطار التنسيقي، بأن قرار منع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من المشاركة في الحكومة الجديدة، لا تراجع عنه مهما كانت الضغوطات والتهديدات عليه".

وبين ان "الصدر أكد في رسالته ان الكتلة الصدرية مستعدة للذهاب الى المعارضة، ولا المشاركة في حكومة تجمع التيار الصدري مع المالكي"، موضحا أنه "في نفس الوقت إيران والإطار لا يريدان ذهاب الصدر الى المعارضة، فهم يدركون أن هذا الأمر لن يجعل عمر الحكومة الجديدة، يدوم أكثر من سنة واحدة، ولهذا هم يريدون حكومة توافقية تجمع التيار والإطار معاً"، بحسب تعبيره.

ويحتدم الخلاف بين الكتلة الصدرية وقوى الإطار التنسيقي وبالأخص مع ائتلاف دولة القانون وزعيمه نوري المالكي حيث عجزت الوساطات الداخلية والاقليمية عن اعادة العلاقات بين الفرقاء بسبب اصرار الصدر على اقصاء المالكي من العملية السياسية.