الصدر يبدي "قلقاً" من تسلط الفاسدين على قانون الامن الغذائي ويقدم اقتراحاً

شفق نيوز/ أبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، قلقاً من تسلط الفاسدين على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية الذي صوت عليه قبل قليل البرلمان العراقي.

وقال الصدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إقرار البرلمان لقانون الأمن الغذائي يعد إنتصاراً آخراً لفسطاط الإصلاح وقد ثبت للجميع قـوة البرلمان التي لم يسبق لها مثيل في السنوات المنصرمة"، مستدركاً "لكن القلق كل القلق من تسلّط الفاسدين على هذا القانون وتطبيقه فلا ينبغي التغافل عن أن تواجد الكتلة الصدرية حاليًا لا يتعدى البرلمان ولا وجود لها في التشكيلة الوزارية الحالية".

وأضاف، "من هنا أقترح تشكيل لجنة برلمانية رقابية ومن اللجان المتخصصة وذات الصلة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون الأمن الغذائي وإلا ضاعت لقمة الشعب مرة أخرى وسوف لن أتهاون في كشف كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب".

وصوت مجلس النواب العراقي، مساء الاربعاء، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، ليدخل عطلته التشريعية.

وابلغ مصدر نيابي، وكالة شفق نيوز، بأن مجلس النواب صوت في حلسته التي عقدت، مساء اليوم، بحضور 273 نائباً ورئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، مبيناً أن المجلس رفع جلسته بعد التصويت الى اشعار اخر.