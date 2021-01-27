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الصدر يبدي استعدادا للتعاون مع قطر لفتح حوار بين إيران والسعودية

Category: سیاسة

Date: 2021-01-27T08:26:22+0000
الصدر يبدي استعدادا للتعاون مع قطر لفتح حوار بين إيران والسعودية

شفق نيوز/ اعلن حيدر الجابري مدير المكتب الاعلامي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الاربعاء ان الاخير ابدى إستعداده للتعاون مع دولة قطر في محاولتها لفتح حوار بين إيران والسعودية.

وقال الجابري في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان الصدر اعرب عن استعداده في التعاون بهذا المجال "لما في ذلك من أثرٍ إيجابيّ على العراقِ وشعبه".

واضاف ان الصدر "يدعو دولَ الجوار للحفاظ على سيادةَ العراق وعدمَ التّدخل بشؤونه الدّاخلية، كما على العراق عدم التّدخل بشؤونهم".

ودعت قطر وعلى لسان وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الاسبوع الماضي الدول الخليجية إلى إجراء محادثات مع إيران.

وتأتي تصريحات قطر عقب مصالحة خليجية انهت خلافا بينها وأربع دول استمر لثلاث سنوات ونصف.

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