سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصدر: أوكرانيا ترزح تحت السلاح الروسي الفتاك وعلى موسكو وقف الحرب

Category: سیاسة

Date: 2022-03-04T09:52:46+0000
الصدر: أوكرانيا ترزح تحت السلاح الروسي الفتاك وعلى موسكو وقف الحرب

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، موسكو الى وقف الحرب على أوكرانيا التي قال إنها ترزح تحت السلاح الروسي الفتاك بسبب السياسات الامريكية.

جاء ذلك خلال كلمة له في خطبة الجمعة المركزية بمحافظة النجف.

وقال الصدر، "من قول أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب): (النَّاس صِنْفان: إمّا أخٌ لَكَ في الدِّينِ، أو نَظْيرٌ لَكَ في الخَلْقِ)، ومن هنا لا بد لصوت النجف الأشرف أن يعلو مُدَويّاً ليطالب بالسلام في ربوع العالم أجمع، وكفى حرباً ودماءً وأنْ ترك السلاح جانباً".

واضاف، "من هنا أيضاً أجد لزاماً علينا أن نبتهل الى الله أن يمن على كل الدول التي تحت طائلة الحرب، كاليمن الشقيقة والتي يجمعنا وإياهم الأخوة في الدين أولاً، ومن ثم نخص نظراءنا في الخلق أعني: (اوكرانيا) التي ترزح تحت السلاح الروسي الفتاك بسبب مباشر.. وتعاني الويلات بسبب السياسة الأمريكية هناك".

وتابع الصدر أن "ما يحدث في أوكرانيا من معاناة للشعب والمدنيين يندى له جبين الإنسانية، ولذا يجب على المنظمات الدولية مراعاة ذلك والمطالبة لهم بهدنة لإخراج القتلى والجرحى من الطرفين وإيصال المواد الغذائية والطبية لهم بأسرع وقت ممكن".

وقال، "لا يفوتني أن أدعو القوات الروسية إلى مراجعة قرارها بالحرب والعمل الجدي للحوار مع جارتها اوكرانيا، فالحوار والعقل صفة محمودة عند كل الأديان والأنبياء (موسى وعيسى ومحمد)".

related

العراق يعلن تسهيلات لجاليته للخروج من أوكرانيا إلى بولندا

Date: 2022-02-26 13:09:38
العراق يعلن تسهيلات لجاليته للخروج من أوكرانيا إلى بولندا

وفد الإطار التنسيقي يصل إلى "الحنانة" للقاء الصدر

Date: 2021-12-29 09:49:48
وفد الإطار التنسيقي يصل إلى "الحنانة" للقاء الصدر

انتهاء اجتماع القوى الشيعية بعدة نقاط .. الصدر يعلن تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية

Date: 2021-12-02 12:55:29
انتهاء اجتماع القوى الشيعية بعدة نقاط .. الصدر يعلن تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية

الصدر يكشف الجهة التي تقف وراء استهداف مكاتب الأحزاب

Date: 2022-01-19 18:49:05
الصدر يكشف الجهة التي تقف وراء استهداف مكاتب الأحزاب

الصدر يعلن لجنته المفاوضة للأطراف السياسية العراقية

Date: 2021-10-14 09:48:23
الصدر يعلن لجنته المفاوضة للأطراف السياسية العراقية

الصدر ينشر تغريدة عن شكل الحكومة العراقية الجديدة

Date: 2022-01-08 10:54:49
الصدر ينشر تغريدة عن شكل الحكومة العراقية الجديدة

الصدر: لن نسمح لأي دولة بالتدخل في تشكيل الحكومة وما يحدث في العراق صراع ديمقراطي

Date: 2021-10-24 08:03:58
الصدر: لن نسمح لأي دولة بالتدخل في تشكيل الحكومة وما يحدث في العراق صراع ديمقراطي

الصدر يعلق على استعراض "ربع الله" ويعلن ترك قرار سعر الصرف بيد "المختصين"

Date: 2021-03-25 10:03:00
الصدر يعلق على استعراض "ربع الله" ويعلن ترك قرار سعر الصرف بيد "المختصين"