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الصدر والحكيم يلتقيان ويناقشان ثلاثة أمور

Category: سیاسة

Date: 2021-11-05T08:34:43+0000
الصدر والحكيم يلتقيان ويناقشان ثلاثة أمور

شفق نيوز/ أعلن رئيس تحالف "عراقيون" عمار الحكيم يوم الجمعة أنه التقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكتب الحكيم على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم: بحثنا خلال استقبالنا الصدر مستجدات الأوضاع في العراق، ونتائج الإنتخابات الأخيرة، وإستحقاقات المرحلة القادمة.

وكان الصدر التقى في بغداد مساء أمس الخميس رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي.

وتصدرت الكتلة الصدرية، التي يرأسها الصدر، نتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في 10 تشرين الأول الجاري، بواقع 73 مقعداً نيابياً، وفقا للإعلان الأولي للنتائج من قبل مفوضية الانتخابات.

يشار إلى أن أطرافاً سياسية معروفة، أعلنت خشيتها من تشكيل حكومة صدرية، خوفا من تدخل الصدر بإدارتها في شكل مباشر، فضلا عن خشيتها من ترتيب أمر معين لإعادة فتح ملفات الفساد وما يتبعها من تبعات.

وكان الصدر قد افصح نهاية شهر تشرين الاول/أكتوبر الماضي عن توجهه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما أشار إلى أنه ليس لديه خلافاً مع الكتل السياسية الأخرى، سوى "مسألة الإصلاح الداخلي والخارجي.

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