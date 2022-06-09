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الصدر: نواب الكتلة الصدرية مستعدون للإستقالة

Category: سیاسة

Date: 2022-06-09T12:05:44+0000
الصدر: نواب الكتلة الصدرية مستعدون للإستقالة

شفق نيوز/ وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الخميس، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي بكتابة استقالاتهم استعداداً لتقديمها إلى رئاسة المجلس وذلك على خلفية استمرار عرقلة تشكيل حكومة أغلبية من قبل الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية.

وقال الصدر في خطاب متلفز اليوم، "إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة فكل نواب الكتلة مستعدون للاستقالة".

وجدد الصدر رفضه لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة بمبدأ التوافق، وقال "فهذان خياران: إما المعارضة، وإما الإنسحاب، وعموماً فالعراق ليس بحاجة لمطلق الحكومة، بل للحكومة المطلقة ذات اغلبية تخدم شعبها وترجع هيبته".

وأضاف "ليكتب احبتي نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم وتقديمها الى رئاسة مجلس النواب بعد الايعاز لهم بتقديمها في قابل الأيام".

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