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الصدر من بلدية النجف: سنقيل المحافظ بالطرق السياسية (فيديو)

Category: سیاسة

Date: 2021-12-22T09:48:44+0000
الصدر من بلدية النجف: سنقيل المحافظ بالطرق السياسية (فيديو)

شفق نيوز/ أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاربعاء، عزمه اقالة محافظ النجف لؤي الياسري من منصبه.

جاء ذلك خلال زيارة للصدر اجراها اليوم، إلى دائرة بلدية محافظ النجف.

وابدى الصدرخلال كلمة القاها امام عدد من مواطني النجف، استعداده لتلقي كافة شكاوى الفساد في المؤسسة (البلدية) لتطوير عملها ووضع حل سريع وناجح، مشيرا الى ضرورة محاسبة المقصرين بوقفة جادة وسريعة.

وشدد الصدر، على أن "من يسكت عن الفساد هو شيطان اخرس"،  داعيا من يمتلك ادلة على وجود ملفات فساد لتسليمها اياه ليقوم بدوره بايصاله الى الجهات العليا في الدولة.

وتابع قائلاً، أن هذه هي النجف الاشرف ومن "الفشل والعيب" أن يكون بها ملفات فساد.  

وعن اقالة محافظها لؤي الياسري، قال الصدر، إن اقالته سنعمل عليها، ولاداعي لحرق اطارات واعمال شغب وضوضاء، مؤكداً أن اقالته ستكون بطرق دبلوماسية وقانونية.

وشهدت محافظة النجف خلال الايام القليلة الماضية، تظاهرات تطالب باقالة الياسري من منصبه، تخلل تلك التظاهرات اطلاق القوات الامنية القنابل المسيلة للدموع بعد اشتباكات مع المتظاهرين.

 

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