الصدر مرحباً بقرار المحكمة الاتحادية: يجب الإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية

شفق نيوز/ رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاثنين، بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، داعياً الى الإسراع بتشكيل حكومة اغلبية وطنية.

وقال الصدر في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "شكرا لكل من ساهم في هذا العرس الديمقراطي الوطني ولا سيما القضاء الأعلى وأخص بالذكر الأخ فائق زيدان والمحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات والممثلة الخاصة الأمين العام للأمم المتحدة:(جينين بلاسخارت) ولجميع الشركاء بل الشكر موصول للشعب العراقي الذي صبر وظفر وشكرا للمرجعية الراعية والداعية لهذا الكرنفال الانتخابي الذي يستحق منا الحمد والشكر والاحتفال".

ودعا الصدر لـ"الحفاظ على السلم والسلام فالوطن أمانة في أعناقنا وذلك بالإسراع بتشكيل حكومة (أغلبية وطنية) لا شرقية ولا غربية يضييء نورها من أرض الوطن وليفيء على الشعب بالخدمة والامان".

من جانبه أعلن ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي قبوله بقرار المحكمة الإتحادية الخاص بانتخابات 2021.

وأكد في بيان، أنّ "الأساس في العملية الإنتخابية والسياسية أنها قائمة على السياقات الدستورية والقانونية، وبالتالي فإنه ورغم تحفظنا على العديد من الاجراءات التي رافقت العملية الإنتخابية وعمل المفوضية إلا أننا نؤكد أنّ الإلتزام بالسياقات القانونية والدستورية للدولة يحتم علينا القبول بتلك السياقات، رغم الحيف الذي وقع على النصر خاصة سواء في هذه الإنتخابات أو التي سبقتها".

وتابع ائتلاف النصر أن "مواقفه كانت وستبقى لصالح دولة المواطنين وتأصيل ممارساتها وسيادة مؤسساتها ووحدة وعزة شعبها"، داعيا جميع القوى السياسية الى "وحدة الصف وإعلاء المصالح العامة، والاتفاق على معادلة حكم ناجحة وقوية ورشيدة قادرة على النهوض بواجباتها لإنقاذ الدولة".