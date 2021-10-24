الصدر: لن نسمح لأي دولة بالتدخل في تشكيل الحكومة وما يحدث في العراق صراع ديمقراطي

شفق نيوز/ جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأحد، رفضه لأي تدخل إقليمي أو دولي في الشأن العراقي وبالأخص تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، مؤكداً على أن ما يجري من مفاوضات أو اعتراضات على نتائج الأخيرة ما هو إلا صراع ديمقراطي.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز، بشأن تعامل الحكومة الجديدة مع دول الجوار "سنسعى لتوطيد العلاقات مع دول الجوار التي لم تتدخل بالشؤون الداخلية للعراق، ونعمل على إيجاد مشاريع مشتركة أمنياً واقتصادياً وثقافياً وصحياً وتربوياً وصناعياً، وعلى الأصعدة كافة".

وأضاف أن "دول الجوار ذات التدخل الواضح في الشأن العراقي، سنفتح معها حوارا عالي المستوى لمنع التدخلات مطلقاً، فإن استجابت فهذا مرحب به وإلا فسنلجأ للطرق الدبلوماسية والدولية لمنع ذلك".

وحذر الصدر الدول التي تتدخل بالشأن العراقي بأنه سيلجأ إلى "تقليص التعاملات الاقتصادية والدبلوماسية وغيرها من الإجراءات الصارمة المعمول بها دولياً وإقليمياً".