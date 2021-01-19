الصدر يتوعد: لن أسمح بتأجيل آخر للانتخابات

شفق نيوز/ اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاثنين، موقفاً رافضاً من تأجيل "آخر" للانتخابات النيابية في العراق، محذراً في ذات الوقت من تلعب "الفاسدين" بقانون الانتخابات.

وقال الصدر في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "إذا بقيت الحياة.. فلن أسمح بتأجيل آخر للانتخابات.. ".

وأضاف "خلال هذه الفترة يجب على الجميع التحلي بالروح الوطنية والعمل على إنجاحها وإتمامها على أتم وأجمل وجه والكف عن الصدامات والمهاترات".

وشدد الصدر، أنه "يجب نكون على حذر شديد من تلاعب الفاسدين ومؤامراتهم سواء بما يخص قانون الانتخابات أو التدخل بعمل المفوضية أو غيرها مما يضر الشعب".

وصوت مجلس الوزراء بالإجماع في جلسته التي عقدها، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، على تحديد العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة بدلاً من السادس من حزيران.

واعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي العام الماضي، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 حزيران عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية

ولاقى اعلان الكاظمي موعد الانتخابات ترحيباً اممياً وتعهدا بالدعم، والعمل على نجاحها الا ان مواقف الكتل السياسية مازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات اجراء الانتخابات.

وأبلغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مؤخرا، الرئاسات الثلاث والكتل السياسية عدم قدرتها اجراء الانتخابات المبكرة والمقررة في حزيران، بحسب ما أفاد به مصدر مسؤول.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت على مجلس الوزراء تأريخ السادس عشر من تشرين الأول من العام الحالي موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.