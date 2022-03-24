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الصدر للمستقلين: لا تستبدلوا السبت بمائدة دسمة فقد تكون نهاية مجلس النواب

Category: سیاسة

Date: 2022-03-24T21:42:23+0000
الصدر للمستقلين: لا تستبدلوا السبت بمائدة دسمة فقد تكون نهاية مجلس النواب

شفق نيوز/ جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعوته للنواب المستقلين بالمشاركة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والمقررة يوم غد السبت.

وقال الصدر في منشور له، "يوم السبت.. ننتظر النواب المستقلين ونأمل منهم بل ومن المعارضة الوطنية أيضا وقفة مشرّفة من أجل شعبهم فهم ينتظرون بفارغ الصبر تشكيل حكومة أغلبية إصلاحية".

وأضاف "فلتقف الموالاة والمعارضة يدا واحدة لبناء وطن حر مستقل ذي هيبة وسيادة وكرامة بلا إحتلال ولا تطبيع ولا إرهاب. فلا تستبدلوا جلسة البرلمان يوم السبت بمغنم أو مأدبة. فإنها وإن كانت (أدسم) إلا ان حضور الجلسة (أتم)".

وتابع الصدر "بل من المعيب ان يُتَرَّكَ العراق وشعبه بلا حكومة. فإنه إن كان المستقل لا يبايع (الفاسدين) فمن المعيب أن يترك المستقل وطنه وعراقه بلا

حكومة أغلبية إصلاحية. ومن المعيب أن نضع في الميزان (حكومة المحاصصة) و (حكومة الأغلبية الوطنية). وخصوصاً أن ميادين المقاومة وخيمة الإصلاح والكصكوصة تشهد لنا أننا لم ولن نهادن المحتل والطغاة والفاسدين والتبعيين. إذن لن تكون الحكومة المقبلة كسابقاتها".

وقال "فمن حضر الجلسة وإن لم يصوّت كان مستقلاً بحق وصدق. ومن تركها فهو ليس كذلك كما هو واضح؛ وإلا قد تكون نهاية مجلس النواب".

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