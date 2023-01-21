الصدر للاعبي المنتخب العراقي: لا تتأثروا بالسياسة والسياسيين

شفق نيوز/ استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، وفد المنتخب العراقي المتوج بكأس خليجي 25.

وقال الصدر مخاطباً لاعبي المنتخب العراقي، في مقتطفات نشرها لاعبو المنتخب العراقي على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وتابعتها وكالة شفق نيوز، "لا تتأثروا بالسياسة والسياسيين فأنتم تمثلون الوطن والشعب".

وأحرز المنتخب العراقي اللقب الخليجي الرابع في تاريخه بعد الفوز المثير على منتخب عمان بنتيجة 3 - 2 في المباراة التي أقيمت أول أمس الخميس وسط حضور جماهيري كبير.