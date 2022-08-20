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الصدر: لا حوار سري بعد اليوم وانتظروا خطوتي المقبلة

Category: سیاسة

Date: 2022-08-20T13:29:54+0000
الصدر: لا حوار سري بعد اليوم وانتظروا خطوتي المقبلة

شفق نيوز/ أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، تقديم مقترح إلى الأمم المتحدة لرعاية مناظرة علنية مع "الفرقاء السياسيين"، لكنه لم يلقَ تجاوباً ملموساً منهم، فيما أكد أنه لا حوار سري بعد اليوم.

وقال الصدر في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز،أيها الشعب العراقي الحبيب، نود إعلامكم بأننا قدمنا مقترحاً للأمم المتحدة (لجلسة حوار) بل (مناظرة) علنية وببث مباشر.. مع الفرقاء السياسيين أجمع، فلم نر تجاوباً ملموساً منهم، وكان الجواب عن طريق الوسيط جواباً لا يغني ولا يسمن من جوع، ولم يتضمن جوابهم شيئا عن الإصلاح ولا عن مطالب الثوار ولا ما يعانيه الشعب.. ولم يعطوا لما يحدث أي أهمية على الإطلاق لذا نرجو من الجميع إنتظار خطوتنا الأخرى إزاء سياسة التغافل عن ما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية".

واضاف "فلا يتوقعوا منا حواراً سرياً جديداً بعد ذلك.. فأنا لا أخفي على شعبي شيئا ولن أجالس الفاسدين ومن يريد السوء أو (قتلي) أو النيل ممن ينتمي إلينا آل الصدر، وإنني قد تنازلت كثيراً من أجل الشعب والسلم الأهلي، وننتظر ماذا في جعبتهم من إصلاح ما فسد لإنقاذ العراق".

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