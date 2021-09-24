الصدر قلق من تسنم اتباعه هرم السلطة بالعراق

شفق نيوز/ المح محمد صالح العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الجمعة إلى أن الأخير قلق من تسنم اتباعه منصب رئيس مجلس الوزراء إذا ما حققوا الأصوات التي تؤهلهم إلى ذلك في الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ونشر العراقي الذي يسمي نفسه "وزير القائد" حواراً قصيراً مع "القائد" على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تطرق فيه الأخير إلى تسنم الصدريين "هرم السلطة في العراق"، متسائلا "هل سيكون أتباعنا آل الصدر على قدر المسؤولية أم سيكونون كسابقيهم ممن استلموا الحكومات"؟.

ونقل "الوزير" عن "القائد" قوله: إنني أخشى من الدنيا عليهم فإنها إن فتحت أبوابها لأي أحد لم يروض نفسه فالزلل سيكون الأكثر احتمالاً. ثم إنني لا أريد التضحية بسمعة آبائي وأجدادي وإسم العائلة.

وأضاف الصدر "لا أريد من ذلك إلا رفع الفساد وإعانة المظلومين وإعانة الفقراء وإزالة البلاء".