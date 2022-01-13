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الصدر: قرار إيقاف عمل رئاسة البرلمان خطوة نحو المعارضة البرلمانية

Category: سیاسة

Date: 2022-01-13T17:21:49+0000
الصدر: قرار إيقاف عمل رئاسة البرلمان خطوة نحو المعارضة البرلمانية

شفق نيوز/ عدّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الخميس، قرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان مؤقتاً، بأنه خطوة نحو تشكيل معارضة برلمانية، مشترطاً أن تراعي المعارضة المدد الدستورية لتشكيل الحكومة والتصويت على رئيس الجمهورية.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "إذا كان قرار المحكمة الاتحادية بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان من دون ضغوط من هنا وهناك، فهي أولى خطوات إيجاد معارضة في البرلمان وعدم لجوئها للعنف إزاء تشكيل حكومة أغلبية وطنية".

وأضاف "لكن أملنا بالمعارضة أن تعمل من أجل الصالح العام وتراعي المدد الدستورية بل وتراعي حاجة الشعب ورغبته في الإسراع بتشكيل الحكومة لتقوم بواجباتها الأمنية والاقتصادية والخدمية ومحاسبة الفاسدين، لا أن تعرقلها لأجل مغانم سياسية، فمصلحة الشعب أعلى وأغلى من المصالح الحزبية والطائفية والسياسية".

وأكدت الصدر على أن "المعارضة والموالاة معاً لأجل إنقاذ العراق من براثن الاحتلال والتطبيع والإرهاب والفساد والتبعية، لذا نطالب بأن تكونوا معارضة وطنية، كما نحن نلتزم بأخلاقيات حكومة أغلبية وطنية".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، قراراً بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بشكل مؤقت وذلك بعد دعويين تقدم بها النائب المستقل باسم خشان، والنائب محمود المشهداني، بشأن الجلسة الأولى وما شابها من مخالفات دستورية وللنظام الداخلي للمجلس.

 

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