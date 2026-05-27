الصدر "غاضب" من تصريحات السفير البريطاني بشأن تسليم لندن الحُكم للشيعة بالعراق

أعرب زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، عن غضبه وحزنه إزاء التصريحات التي أدلى بها السفير البريطاني لدى بغداد عرفان صديق، والتي زعم فيها بأن بلاده هي من سلّمت زمام الحكم للشيعة في العراق بعد إسقاط النظام السابق في ربيع العام 2003.

وقال الصدر في تدوينة مطولة على منصة "إكس" مخاطباً السفير بالقول: "إن كانت ثلة من الشيعة قد مثلت بين أيديكم، فنحن لسنا منهم ولن نكون منهم لا في الدنيا ولا في الآخرة"، مستفهماً بالقول: "هل نسيت من جاء بالدكتاتور الهدام؟".

وأضاف في حديثه الموجه للسفير: "لعلك تتناسى هروبكم من المقاومة الوحيدة التي وقفت ضدكم لتحرر بلدها منكم وخصوصاً في محافظة البصرة"، مشيراً إلى أدوار "التيار الصدري" في معارضة النظام داخلياً وتحرير البلاد من الهيمنة الخارجية.

واتهم الصدر لندن بأنها "كانت وما زالت مرتعاً خصباً للبعثيين والمندسين بل وأعداء الدين والمذهب والوطن"، مبيناً أن قنواتهم تشهد على ذلك، ومطالباً الحكومة البريطانية بتسليمهم جميعاً للقضاء العراقي المنصف بأسرع وقت ممكن، معتبراً وجودهم هناك "ثغرة سياسية ودبلوماسية".

ودعا زعيم التيار، لندن إلى تقديم اعتذار رسمي تجاه تصريحات السفير الأخيرة "حسب السياقات الدبلوماسية" المعمول بها، مؤكداً في الوقت ذاته رفض الهيمنة الخارجية أياً كانت.