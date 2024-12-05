الصدر عن أوضاع سوريا: لا نملك إلا الدعاء

شفق نيوز/ علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على الأحداث الأمنية الجارية في سوريا، مجدداً موقفه الرافض للتدخل في هذه الأزمة على اعتبارها "شأناً داخلياً سورياً".

وذكر الصدر في تدوينة له على منصة إكس: "نراقب الوضع في الجارة العزيزة سوريا بدقة، ولا نملك لشعبها الحر الأبي بكل طوائفه إلا الدعاء عسى الله أن يدفع عنهم البلاء والإرهاب والتشدّد والظلم والظلام والطائفية والتدخلات الخارجية".

وأضاف: "ما زلنا على موقفنا من عدم التدخل بالشأن السوري.. وعدم الوقوف ضد قرارات الشعب فهو المعني الوحيد بتقرير مصيره"، معرباً عن أمله من الجميع أن "لا ينجر خلف مخططات الثالوث المشؤوم إمريكا وبريطانيا وإسرائيل ومن لف لفها .. لتدمير الدين ووحدة الصف وبث الفرقة".

وشدد الصدر، على ضرورة عدم تدخل العراق حكومة وشعباً وكل الجهات والمليشيات والقوات الأمنية في الشأن السوري، كما كان ديدن بعضهم في ما سبق"، لافتاً إلى أنه "يجب على الحكومة منعهم من ذلك ومعاقبة كل من يخرق الأمن السلمي والعقائدي في عراقنا الحبيب".