الصدر عن مشاركة السوداني بقمة شرم الشيخ: وصمة عار

شفق نيوز- بغداد

علق زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الاثنين، على مشاركة رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، في قمة شرم الشيخ في مصر، واصفا إياها بـ"وصمة عار".

وقال الصدر في تدوينة له، أطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنه "من المعيب على الأحزاب الشيعية الحاكمة وحلفائهم والتي تدعي نصرة المذهب، أن يحضر (رئيس مجلس وزرائها) اجتماعاً من الإحتمال أن يحضره (النتن)" في إشارة إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف بالقول: " هي وصمة عار ولعلها بداية لإعلان التطبيع، أو فيها توقيع على (حل الدولتين) الذي يجرّمه قانون التطبيع".

وأختتم بالقول، "اللهم إني أبرأ من هذا العمل مقدماً.. اللهمّ فاشهد".

ووصل السوداني، صباح اليوم الاثنين، إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، التي دعا إليها كل من الولايات المتحدة ومصر، لمناقشة جهود إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق مسار سياسي وتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية، بمشاركة أكثر من 20 قائداً عالمياً وإقليمياً، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من زعماء الدول الكبرى.