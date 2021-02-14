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الصدر عن لقاح كورونا: ابعدوه عن الفساد والفاسدين

Category: سیاسة

Date: 2021-02-14T12:22:25+0000
الصدر عن لقاح كورونا: ابعدوه عن الفساد والفاسدين

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاحد، الحكومة العراقية إلى الإسراع في توفير لقاحات فيروس كورونا، وشدد على بدء التطعيم في المناطق الفقيرة وابعاده عن يد "الفاسدين".

وقال الصدر في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "على الحكومة العراقية القيام بواجباتها إزاء الشعب العراقي عموما وأن لا تفرقه عن الطبقة السياسية، خصوصا فيما يخص اللقاح ضد الفيروس المتفشي في العالم عموما وفي عراقنا الحبيب خصوصاً".

وأضاف "أحث الحكومة بالإسراع في توفير اللقاحات لإخراج العراق من هذه الجائحة"، مشدداً "عليها البدء بالتطعيم من المناطق الفقيرة في القرى والأرياف باعتبارهم أشد عرضة للإصابة بهذا الفيروس".

وشدد الصدر، أن على الحكومة "توفير الكوادر والمفارز الطبية لكي يتم الوصول الى أبعد المنازل وإيصال اللقاح لها"، مضيفاً "أنصح أن يكون شبه إجباري وإعطاء ورقة رسمية تدل على التطعيم".

وختم الصدر بيانه، قائلاً "أرجو إبعاد هذا المشروع عن يد الفساد والفاسدين وإلا ستكون نهاية اللقاح لا محالة".

 

 

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