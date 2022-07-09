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الصدر: أضحى العراق أسيراً للفساد والتبعية والتدخلات الخارجية

Category: سیاسة

Date: 2022-07-09T17:02:39+0000
الصدر: أضحى العراق أسيراً للفساد والتبعية والتدخلات الخارجية

شفق نيوز/ انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، الأوضاع السياسية التي يمر بها العراق.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها للعراقيين بمناسبة حلول عيد الأضحى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال الصدر في منشوره، إنه "أضحى العراق أسيراً للفساد والتبعية والتدخلات الخارجية".

يشار إلى أن زعيم التيار الصدري قد انسحب من العملية السياسية في العراق رغم تحقيق كتلته أعلى الأصوات في الإنتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في العام الماضي وذلك احتجاجا على عرقلة مساعيه في تشكيل حكومة أغلبية سياسية في محاولة لتغيير نمط طريقة الحكم بالعراق التي استندت بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 على المحاصصة القومية والطائفية.

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