الصدر: سنذعن لاي اعلان عن نتائج الانتخابات ونتقبله

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاثنين، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للإسراع في اعلان نتائج الانتخابات، محذراً من "التزوير".

وقال الصدر في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "مما لا ينبغي إنكاره هو جهود المفوضية العليا القائمة على الانتخابات وما أبدته من مهنية وجهد كبير، إلا أننا في نفس الوقت نشد على يدها للإسراع في إعلان النتائج والنظر في الطعون القانونية لتبعدل كل الفرص عن المتربصين بالعملية السياسية ومحاولات التزوير او تعطيل العملية من خلال بعض الافعال غير القانونية".

وأضاف الصدر، "كما اننا سنذعن لأي اعلان يتم من قبلها وسنتقبله برحابة صدر، ولن نلجأً لأي شيء لايكون وفق الشرع والقانون، بل وحفظ السلم الاهلي ووفق التطلعات الديمقراطية".

وفي وقت سابق كشفت الكتلة الصدرية، التي يتزعمها الصدر، عن تحصلها على أكثر من 75 مقعداً في البرلمان العراقي المقبل.

وخاضت الكتلة الصدرية الانتخابات من خلال 100 مرشح توزعوا على عموم محافظات ومدن البلاد.

وتصدر تحالف "سائرون" (يجمع الصدريين والحزب الشيوعي ومدنيين من التكنوقراط) المدعوم من الصدر الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العام 2018، بحصوله على 54 مقعداً من أصل 329.