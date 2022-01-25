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الصدر: دعوت العامري والخزعلي والفياض لأغلبية حكومية لا يشترك بها المالكي لكنهم رفضوا

Category: سیاسة

Date: 2022-01-25T11:45:17+0000
الصدر: دعوت العامري والخزعلي والفياض لأغلبية حكومية لا يشترك بها المالكي لكنهم رفضوا

شفق نيوز/ اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، رفضه صراحة مشاركة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في حكومة الاغلبية الوطنية التي يسعى لتشكيلها.

وقال الصدر في كلمة متلفزة تابعتها وكالة شفق نيوز، "دعوت هادي العامري وقيس الخزعلي وفالح الفياض للمشاركة في حكومة الأغلبية بشرط عدم مشاركة المالكي لكنهم رفضوا ذلك"، مُضِيفاً ، أن "قوى الاطار التنسيقي رهنت مشاركة المالكي بقدومها للحنّانة وقلنا لهم: براحتكم".

واوضح ان "حكومة الأغلبية الوطنية جاءت بعد مطالبة القوى السياسية وأن الحكومات السابقة لا يرتضيها الشعب".

ولفت الى أن "الاطار رفض محاربة الفساد في الوقت الراهن وقال احد قادته إن محاربة الفساد ستجعل السجون تمتلئ".

ونوه الصدر الى ان "المرجعية زعلانة من السياسيين وأغلقت أبوابها بوجههم".

ولفت الى أن "هناك الكثير من يريد تشويه سمعة الحشد الشعبي، ونحن نريد تنظيم الحشد الشعبي".

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