الصدر: دعوة دول أوروبية لوقف إطلاق النار بغزة "أكذوبة" وعليها وقف دعمها لإسرائيل

شفق نيوز/ وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاثنين، دعوة بعض الدول الأوروبية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأنه "أكذوبة ومغالطة"، مطالباً تلك الدول بوقف دعمها لإسرائيل.

وقال الصدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أصدرت ثلاث دول أوروبية بياناً مشتركاً تدعم فيه وقف إطلاق النار في غزة وتدعو فيه للسلام وعدم التصعيد في المنطقة، بيد أن ذلك بمثابة ذرّ الرماد في العيون.. وما بيانهم المشترك إلا أكذوبة ومغالطة ليس إلا".

وأضاف "حري بهم وقف دعمهم الشامل للكيان الصهيوني الإرهابي الغاشم.. سواء في ذلك الدعم اللامحدود للسلاح أو أي دعم مادي أو معنوي بل وحري بها عدم المساس بكل من يدعم الدولة الفلسطينية الكاملة وكل من يتعاطف مع المدنيين الفلسطينيين ويرفض الإبادة الجماعية والإرهاب الصهيوني المقيت".

وتابع "وحري بهم أن يحذوا حذو بعض الدول الأوروبية للإعتراف الكامل بدولة فلسطين بدل هذا البيان المشترك الهزيل والمهلهل".

وأكد الصدر "لا بد لها من إماطة اللثام عن الحقائق المكنونة وعن مواقفها السياسية الحقيقية لا أن تعمل لأجل مصالحها أو مصالح كبيرة الشر أمريكا وإنتخاباتها وكسب أصوات الشعب لصناديق الديمقراطية المدّعاة".

وأشار إلى أنه "عموماً فإننا نأمل الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وغير مشروط.. فإن عدم سيؤدي إلى بداية نهايتهم وكشف زيفهم وديمقراطيتهم وحريتهم التي لم ينل منها أحد شيئاً إلا قمع الشعوب وارتفاع معدل الجريمة ودعم المجتمع الميمي والسعي لتقليل النسل وما شاكل ذلك.. فإلى ذلك نسترعي انتباهكم.. وإلا فلات حين مناص".

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بياناً مشتركاً، دعت فيه إيران والجماعات المسلحة الموالية لها إلى تجنب شن هجمات على إسرائيل، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد التوتر في الشرق الأوسط ويهدد فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن. وأكد البيان على ضرورة وقف القتال فوراً وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.