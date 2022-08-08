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الصدر : تقبل الله وقفتنا الاحتجاجية في الخضراء

Category: سیاسة

Date: 2022-08-08T07:09:50+0000
الصدر : تقبل الله وقفتنا الاحتجاجية في الخضراء

شفق نيوز/ استذكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الإثنين، ثورة الإمام الحسين الذي يصادف غدا الثلاثاء ذكرى استشهاده في واقعة الطف الشهيرة التي وقعت أحداثها في كربلاء.

وقال الصدر في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "السلام عليك يا سيد الشهداء السلام عليك وعلى المنتفضين معك عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الإمام الحسين روحي له الفداء، بل عظم الله أجر الرسول. وعظم الله أجر البتول.. وعظم الله أجر زوج البتول".

وأضاف، "نرفع التعازي الى مقام مولانا صاحب العصر والزمان. وهنا لا أقول: يا ليتنا كنا معكم بل أقول: اللهم تقبل منا وقفتنا الإحتجاجية الحالية في المنطقة الخضراء معكم. فمعكم معكم لا مع عدوكم من الفاسدين والتبعيين. وكما انتصر الدم على السيف في الطف فسينتصر الإصلاح على الفساد في عراقنا الحبيب. فالسلام على الإمام الحسين واللعنة على قاتليه. والسلام على من اتبع الإصلاح ولا عزاء لمن اتبع الفساد".

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