سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصدر يتراجع ويعلن مشاركته بالانتخابات التشريعية

Category: سیاسة

Date: 2021-08-27T13:00:52+0000
الصدر يتراجع ويعلن مشاركته بالانتخابات التشريعية

شفق نيوز/ أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الجمعة خوضه للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل متراجعا عن موقفه السابق الذي قرر فيه مقاطعته إياها.

وكان الصدر قد قرر في منتصف شهر تموز الماضي مقاطعته للانتخابات البرلمانية.

وأفصح الصدر في كلمة متلفزة اليوم عن تسلمه ورقة إصلاحية من القوى السياسية، قائلا: إن هذه الورقة جاءت وفقاً لتطلعاتنا، داعيا في الوقت ذاته إلى وقفة تحت قبة البرلمان لتطبيق بنود الورقة الإصلاحية.

وأضاف "العودة الى المشروع الانتخابي باتت امرا مقبولا، و سنخوض الانتخابات بعزم لإنقاذ العراق من الفساد والاحتلال والتبعية والتطبيع"، مردفا بالقول إن "المصلحة اقتضت أن نخوض انتخابات مليونية".

related

الكاظمي لا يتصور عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات

Date: 2021-07-15 19:36:46
الكاظمي لا يتصور عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات

بعد اجتماع مع صالح .. الديمقراطي الكوردستاني: أرسلنا وفدا لبغداد وفاتحنا "سائرون" للتحالف

Date: 2021-04-29 11:36:19
بعد اجتماع مع صالح .. الديمقراطي الكوردستاني: أرسلنا وفدا لبغداد وفاتحنا "سائرون" للتحالف

مشادة كلامية بين مرشحين للانتخابات في اجتماع لحزب الحلبوسي

Date: 2021-04-15 17:23:13
مشادة كلامية بين مرشحين للانتخابات في اجتماع لحزب الحلبوسي

شبل الزيدي للصدر: الانسحاب من الانتخابات يكون عبر المفوضية

Date: 2021-07-15 13:31:39
شبل الزيدي للصدر: الانسحاب من الانتخابات يكون عبر المفوضية

التيار الصدري يستعد للانتخابات بخطاب "لا دماء" و"لا اغتيال"

Date: 2020-11-13 19:01:37
التيار الصدري يستعد للانتخابات بخطاب "لا دماء" و"لا اغتيال"

مسعود بارزاني والمالكي يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها

Date: 2021-08-25 10:32:08
مسعود بارزاني والمالكي يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها

الصدر يتوعد: يجب معاقبة المقصرين في حرق المستشفيات أياً كان انتماؤهم وإلا

Date: 2021-07-13 16:30:31
الصدر يتوعد: يجب معاقبة المقصرين في حرق المستشفيات أياً كان انتماؤهم وإلا

الديمقراطي الكوردستاني وحزب الدعوة يصدران بيانا مشتركاً حول الانتخابات بالعراق

Date: 2021-08-25 11:36:45
الديمقراطي الكوردستاني وحزب الدعوة يصدران بيانا مشتركاً حول الانتخابات بالعراق