الصدر يتراجع ويعلن مشاركته بالانتخابات التشريعية

شفق نيوز/ أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الجمعة خوضه للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل متراجعا عن موقفه السابق الذي قرر فيه مقاطعته إياها.

وكان الصدر قد قرر في منتصف شهر تموز الماضي مقاطعته للانتخابات البرلمانية.

وأفصح الصدر في كلمة متلفزة اليوم عن تسلمه ورقة إصلاحية من القوى السياسية، قائلا: إن هذه الورقة جاءت وفقاً لتطلعاتنا، داعيا في الوقت ذاته إلى وقفة تحت قبة البرلمان لتطبيق بنود الورقة الإصلاحية.

وأضاف "العودة الى المشروع الانتخابي باتت امرا مقبولا، و سنخوض الانتخابات بعزم لإنقاذ العراق من الفساد والاحتلال والتبعية والتطبيع"، مردفا بالقول إن "المصلحة اقتضت أن نخوض انتخابات مليونية".