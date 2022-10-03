سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصدر: التحرر من الفاسدين هو اليوم الوطني الحقيقي للعراق

Category: سیاسة

Date: 2022-10-03T10:55:02+0000
الصدر: التحرر من الفاسدين هو اليوم الوطني الحقيقي للعراق

شفق نيوز/ رأى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الإثنين، أن التحرر من الفاسدين هو اليوم الوطني الحقيقي للعراق.

وقال الصدر في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "اليوم يوم العراق الوطني فعاش العراق حراً أبياً مستقلاً قوياً، وإن يوم العراق الوطني الحقيقي هو يوم تحرره من الفساد والفاسدين ويوم الإصلاح الحقيقي بلا تبعية ولا محاصصة ولا مجرب ولا فساد ولا تدخل خارجي ولا مليشيات".

وتابع، "بل دولة مباركة لا شرقية ولا غربية يكاد نورها يضيء من سنا الشعب وكرامته".

ويصادف اليوم 3 تشرين الأول العيد الوطني العراق وهو تاريخ انضمام البلاد الى عصبة الأمم

related

الصدر يدعو النساء لحضور صلاة الجمعة والخروج بتظاهرة

Date: 2020-02-12 20:09:40
الصدر يدعو النساء لحضور صلاة الجمعة والخروج بتظاهرة

الصدر يتحدث عن فساد في حادثة "القطارة" ويطالب بتحقيق فوري

Date: 2022-08-21 18:46:47
الصدر يتحدث عن فساد في حادثة "القطارة" ويطالب بتحقيق فوري

مقتدى الصدر يبرئ إيران من انسحابه: لم أرد المشاركة بالإجهاز على ما بقي من العراق

Date: 2022-06-22 11:05:41
مقتدى الصدر يبرئ إيران من انسحابه: لم أرد المشاركة بالإجهاز على ما بقي من العراق

مكتب بارزاني يكشف جانباً من المباحثات الهاتفية مع الصدر

Date: 2022-03-10 19:47:12
مكتب بارزاني يكشف جانباً من المباحثات الهاتفية مع الصدر

الصدر يحذر من "ايام مجهولة وخطرة"

Date: 2019-12-02 20:59:37
الصدر يحذر من "ايام مجهولة وخطرة"

الصدر يخاطب الإطار: ثلثكم المعطل ليس شيعيا خالصا

Date: 2022-03-25 15:54:28
الصدر يخاطب الإطار: ثلثكم المعطل ليس شيعيا خالصا

الصدر يفصح عن "سياسة مستقبلية" تخص الحكومة الجديدة ويحدد جملة محظورات

Date: 2021-10-26 07:45:14
الصدر يفصح عن "سياسة مستقبلية" تخص الحكومة الجديدة ويحدد جملة محظورات

الصدر يرفض استهداف المقار الدبلوماسية والثقافية: تعرضون العراق لخطر محدق

Date: 2020-09-18 07:43:02
الصدر يرفض استهداف المقار الدبلوماسية والثقافية: تعرضون العراق لخطر محدق