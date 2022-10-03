الصدر: التحرر من الفاسدين هو اليوم الوطني الحقيقي للعراق

شفق نيوز/ رأى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الإثنين، أن التحرر من الفاسدين هو اليوم الوطني الحقيقي للعراق.

وقال الصدر في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "اليوم يوم العراق الوطني فعاش العراق حراً أبياً مستقلاً قوياً، وإن يوم العراق الوطني الحقيقي هو يوم تحرره من الفساد والفاسدين ويوم الإصلاح الحقيقي بلا تبعية ولا محاصصة ولا مجرب ولا فساد ولا تدخل خارجي ولا مليشيات".

وتابع، "بل دولة مباركة لا شرقية ولا غربية يكاد نورها يضيء من سنا الشعب وكرامته".

ويصادف اليوم 3 تشرين الأول العيد الوطني العراق وهو تاريخ انضمام البلاد الى عصبة الأمم