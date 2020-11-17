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الصدريون يطمحون لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة

Category: سیاسة

Date: 2020-11-17T09:02:25+0000
الصدريون يطمحون لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة

شفق نيوز/ لم يستبعد التيار الصدري بزعامة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يوم الثلاثاء أن يتسنم التيار منصب رئيس مجلس وزراء العراق في حال حصوله على الاصوات التي تؤهله لذلك بالانتخابات التشريعية المقبلة التي من المزمع اجراؤها في منتصف العام المقبل.  

وقال القيادي في تحالف "سائرون"، النائب علي اللامي، لوكالة شفق نيوز، ان "التيار الصدري له قاعدة جماهرية واسعة، وفي الانتخابات المقبلة، سوف يزيد عدد مقاعده عن (54) مقعداً"، مؤكداً انه "ممكن ان نرى رئيس وزراء من التيار الصدري، اذا ما حصل التيار على الاغلبية البرلمانية، التي تمكنه من ذلك".

وبين انه "لا يمكن القبول باي عامل خارجي يرفض تسلم التيار الصدري رئاسة الحكومة العراقية، فهذا شأن عراقي داخلي"، مؤكدا ان "اي رئيس وزراء يأتي بدعم ومباركة خارجية من دول الجوار او غيرها، لن يقدم اي شيء للعراق والعراقيين، ولن يغير اي شيء من الواقع الذي يعيشه المواطن".

وشدد القيادي في التحالف ان "رئيس الوزراء العراقي، في المرحلة المقبلة، ما بعد الانتخابات المبكرة، يجب ان يكون من ابناء العراق في الداخل هو وعائلته، حتى لا تفرض عليه الدول التي يعيش فيها، اجندات او املاءات خارجية معنية، وهذا ما سنعمل عليه في المرحلة المقبلة".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أعلن في شهر آب الماضي تحديد يوم السادس من حزيران/يونيو المقبل لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

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