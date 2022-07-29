سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصدريون يردون على الحكيم بغلق مكاتبه في بغداد ويلوحون بـ"خطوات أخرى"

Category: سیاسة

Date: 2022-07-29T17:26:53+0000
الصدريون يردون على الحكيم بغلق مكاتبه في بغداد ويلوحون بـ"خطوات أخرى"

شفق نيوز / افاد مصدر في التيار الصدري، اليوم الجمعة، عن إغلاق انصار التيار عدداً من مكاتب تيار الحكمة في بغداد بسبب خطاب زعيمه عمار الحكيم بشأن تشكيل الحكومة والتظاهرات الصدرية، مبينا ان عمليات الإغلاق ستمتد لمحافظات أخرى.

وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه لوكالة شفق نيوز إن "خطاب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم بشأن تشكيل الحكومة والمظاهرات أغضب جماهير التيار الصدري، حيث توجه عدد من أنصار التيار الصدري إلى إغلاق عدد من مكاتب تيار الحكمة في عدد من مناطق بغداد وايضا سيتم إغلاق مكاتبهم في المحافظات".

وأضاف المصدر ان التيار الصدري أطلق على المظاهرات تسمية ثورة عاشوراء الإصلاح مثل ما تحدث عنها السيد مقتدى الصدر في التغريدات الأخيرة".

وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم أكد، يوم الجمعة، أنه لن يقف مكتوف الايدي أمام اصوات الفتنة وزج الشباب في الفوضى، داعياً في ذات الوقت الى تعديل قانون الانتخابات، مبينا أن اختيار رئيس مجلس الوزراء من قبل قوى الإطار التنسيقي جاء بمستوى عال من المسؤولية ونكران الذات من قيادات الصف الأول وعدد من قيادات الصف الثاني.

كما أكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الجمعة، أن قوى الإطار التنسيقي متمسكة بمرشحها لمنصب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني رغم اقتحام أنصار التيار الصدري لمقر البرلمان العراقي يوم أمس الأول رفضا لترشيحه.

وانتقد الحكيم طريقة تعامل قوات الأمن الحكومية مع تظاهرات أنصار التيار الصدري والسماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الخضراء.

related

أنصار الصدر يحتفلون مبكرا بالفوز في الانتخابات

Date: 2021-10-08 17:41:27
أنصار الصدر يحتفلون مبكرا بالفوز في الانتخابات

الوفد الكوردستاني والتيار الصدري يؤكدان على موقف "ثابت وموحد" لحل المشاكل العالقة

Date: 2021-06-02 18:34:25
الوفد الكوردستاني والتيار الصدري يؤكدان على موقف "ثابت وموحد" لحل المشاكل العالقة

عقب اجتماع الوفدين.. الديمقراطي الكوردستاني يشيد بدور الصدر في المرحلة الحالية

Date: 2021-11-05 10:11:30
عقب اجتماع الوفدين.. الديمقراطي الكوردستاني يشيد بدور الصدر في المرحلة الحالية

توقع تأخر تشكيلها لشهرين آخرين.. نائب: لا حكومة دون التوافق مع أهل السلاح

Date: 2022-04-28 18:12:47
توقع تأخر تشكيلها لشهرين آخرين.. نائب: لا حكومة دون التوافق مع أهل السلاح

رئيس إقليم كوردستان يزور بغداد قريبا

Date: 2021-04-10 04:32:50
رئيس إقليم كوردستان يزور بغداد قريبا

مسؤول امريكي اجتمع بالرئاسات ببغداد و ابلغهم امرين بشأن التظاهرات وقوات بلاده

Date: 2020-02-19 07:48:32
مسؤول امريكي اجتمع بالرئاسات ببغداد و ابلغهم امرين بشأن التظاهرات وقوات بلاده

رئيس إقليم كوردستان يؤكد على أهمية فتح سفارة لسويسرا في بغداد

Date: 2022-01-20 09:27:49
رئيس إقليم كوردستان يؤكد على أهمية فتح سفارة لسويسرا في بغداد

واشنطن تعلن نتائج الجولة الجديد للحوار الاستراتيجي مع العراق

Date: 2021-07-24 08:40:58
واشنطن تعلن نتائج الجولة الجديد للحوار الاستراتيجي مع العراق