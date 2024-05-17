آلاف الصدريين يجددون المطالبة بإعلان "عيد الغدير" عطلة رسمية في العراق

شفق نيوز/ جدد خطيب صلاة الجمعة الموحدة للتيار الصدري في مدينة بغداد، حازم الأعرجي، المطالبة بإعلان "عيد الغدير" عطلة رسمية بالعراق.

وهتف المصلون - بدعوة من الخطيب - بترديد عبارة "لبيك ياعليُّ" لمساندة ودعم مطلب زعيمهم مقتدى الصدر بإعلان "الغدير" عطلة رسمية.

وقال الاعرجي في خطبته، إن "مشروع عطلة عيد الغدير لم يتأتَ عن فراغ أو من أجل راحة لموظفٍ أو لطالبٍ، بل هو تعميق لروح الموالاة والنصرة الحقيقية للإسلام بلحاظ ان هذا العيد أمرٌ ألهيٌّ إلى رسوله بأن يبلغ بالولاية لأمير المؤمنين، وهذا أمر الله لنبيه ونبيه بلغ".

ودعا الخطيب العراقيين كافة الى "إنجاح ونصرة مشروع الصدر بأن يكون عيد الغدير عطلة رسمية عراقية".

وفي 24 نيسان الجاري، أعلن مجلس النواب العراقي، تسلمه مقترح قانون "عطلة عيد الغدير" من قبل النائب برهان المعموري، وفقا لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ويحتفل المسلمون الشيعة يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة من كل عام بعيد الغدير.

وبحسب الروايات الشيعية، فإن يوم 18 ذي الحجة هو اليوم الذي خطب فيه النبي محمد خطبة وعيَّن فيها الإمام علي بن أبي طالب مولًى للمسلمين من بعده، حيث يعتقد الشيعة بأن النبي قد أعلن عليًّا خليفة من بعده أثناء عودة المسلمين من حجة الوداع إلى المدينة المنورة في مكان يُسمى بـ"غدير خم" سنة 10 هـ الموافق631 ميلادي.