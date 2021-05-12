الصدريون يتراجعون قليلاً ويقدمون تصوراً جديداً عن رئيس الحكومة المقبلة

شفق نيوز/ رأى النائب كتلة سائرون التابعة للتيار الصدري رياض المسعودي، يوم الأربعاء، أن الحديث عن الكتلة السياسية التي تسمي رئيس الحكومة المقبلة، سابق لأوانه، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات هي من تحدد تلك الكتلة أو التحالف.

وقال لوكالة شفق نيوز، إن "الحديث عن الجهة التي ترشح رئيس الوزراء المقبل سابق لأوانه لكونه يرتبط ارتباطاً مباشراً بعدد المقاعد النيابية التي ستحصل عليها الكتلة سواء كانت الصدرية او غيرها".

وأضاف "عدد المقاعد النيابية في الانتخابات المقبلة هو البوصلة التي تحدد من له الحق بترشيح واختيار ودعم رئيس الوزراء المقبل".

ولفت المسعودي إلى أن "اي كلام عن اختيار الحكومة المقبلة دون معرفة نتائج الانتخابات وعدد المقاعد التي ستحصل عليها الكتل السياسية غير مجدٍ".

يشار إلى أن التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، يراهن على الفوز برئاسة الحكومة الانتخابات في الانتخابات المبكرة المرتقبة، ومؤخراً أعلن التيار عن تشكيل "الكتلة الصدرية" التي ستخوض الانتخابات على أمل الحصول على أكبر عدد من المقاعد النيابية لتحقيق هذا الهدف.